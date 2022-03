Mannheim. (pol/rl) Zu zwei Einbrüchen in Gaststätten kam es in der Nacht zum gestrigen Mittwoch. Das teilte die Polizei am heutigen Donnerstag mit.

Der erste Einbruch fand im Stadtteil Neckarstadt-Ost statt. Hier suchten die Täter eine Gaststätte in der Waldhofstraße heim. Die drei Täter hebelten gegen 4.45 Uhr zunächst den Hintereingang auf und drangen in die Gasträume ein. Hier entwendeten sie einen Tresor mit Bargeld und einen Kühlschrank. Zudem brachen sie die Geldkassetten aus mehreren Spielautomaten auf , die sie zuvor aufgebrochen hatten. Der entstandene Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Die Überwachungskamera hat die drei Männer beim Einbruch gefilmt. Sie hatten eine normale Statur und trugen grau-schwarze Oberbekleidung.

Hinweise hierzu erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0621/3301-0.

Der zweite Einbruch fand im Jungbusch statt. Der Polizei zufolge drangen die Einbrecher in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Gaststätte in der Böckstraße ein. Durch die Hauseingangstür gelangten sie in das Treppenhaus des Anwesens. Hier brachen sie die Nebeneingangstür des Lokals auf und zerstörten zunächst die Alarmanlage.

Aus einem Kühlschrank des Lokals nahmen sie mehrere Energy-Drinks sowie zwei Flaschen mit Spirituosen. Danach hebelten sie eine Registrierkasse auf, ohne etwas daraus zu entnehmen. Zu guter Letzt schoben sie einen Zigarettenautomaten in die Nebeneingangstür und flüchteten dann. Unklar ist, ob sie bei der Tat gestört worden waren oder den Automaten aufgrund seines Gewichts zurückließen.

Hinweise zu diesem Einbruch erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0621/1258-0.