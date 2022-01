Mannheim-Lindenhof. (pol/sake) In der Zeit zwischen Donnerstag, 13.1., und Montag, 17.1., brachen unbekannte Täter in ein Hochschulgebäude im Stadtteil Lindenhof ein.

Die Einbrecher hebelten an der Rückseite des Gebäudes der Hochschule in der Paul-Wittsack-Straße das Fenster eines Büros auf und stiegen in den Raum ein. Hier ließen sie einen Computer-Monitor und Schokolade mitgehen, teilt die Polizei mit.

Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 250 Euro geschätzt, der Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Telefon 0621/83397-0 zu melden.