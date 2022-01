Mannheim. (pol/lesa) Zu einem Überfall auf ein Wettbüro mit anschließender Großfahndung ist es am Dienstag im Mannheimer Stadtteil Herzogenried gekommen. Die Polizei teilt mit, dass kurz vor 21.30 Uhr drei maskierte Täter den Laden im Roteichenring betraten, den drei Anwesenden einen Reizstoff ins Gesicht sprühten und erfolglos versuchten, an das Geld in der Kasse zu kommen. Zudem habe einer der Täte mit einer silbernen Pistole gedroht.

Im Anschluss flüchteten die Täter aus dem Wettbüro und rannten zu einem Komplizen, der in einem schwarzen BMW mit Mannheimer Kennzeichen und laufendem Motor vor dem Anwesen Nummer 37 wartete. Das Quartett flüchtete in Richtung Herzogenriedstraße.

Die anschließende Großfahndung mit acht Streifenwagenbesatzungen blieb erfolglos. Die Anwesenden im Wettbüro wurden leicht verletzt und mussten von Rettungskräften vor Ort versorgt werden.

Die Polizei sucht nun die drei Täter, die wie folgt beschrieben werden: Einer trug eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Hose mit einem seitlichen weißen Streifen der Marke Adidas. Er hatte blaue Handschuhe an, zudem schwarze Schuhe und eine Kapuze. Er führte den silberglänzenden Revolver. Sein Kumpan war mit einer dunkelgrauen Hose mit Taschen im Kniebereich, schwarzen Schuhen und einer Kapuze bekleidet. Unter der Kapuze befand sich eventuell eine Kappe. Er trug dunkle Handschuhe. Der dritte Täter hatte eine dunkelblaue Jacke an, zudem schwarze Schuhe, eine graue Kapuze, eine schwarze Hose mit weißen Streifen seitlich und dunkle Handschuhe. Weiterhin hatte er eine rötliche Plastiktüte bei sich. Über den Komplizen im Fluchtfahrzeug liegt noch keine Beschreibung vor.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Tätern und der Flucht des Quartetts geben können. Da die Täter über den Ulmenweg in Richtung Herzogenriedstraße geflüchtet sein könnten, erhoffen sich die Beamten Hinweise von Zeugen an den dortigen Bus- und OEG-Haltestellen. Meldungen werden unter Telefon 0621/174-4444 oder 0621/3301-0 entgegengenommen.