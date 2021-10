Mannheim. (pol/make) Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr ist eine 56-jährige Frau durch eine aufmerksame Zeugin in der Kasseler Straße dabei beobachtet, wie diese während des Ausparkens aus einer Parklücke an die Anhängerkupplung eines anderen Autos gestoßen ist. Laut Polizeiangaben berichtete die Zeugin, dass die Fahrerin während des Ausparkens einen Schluck aus einer Weinflasche nahm. Die 56-Jährige konnte letztlich durch die Zeugin dazu bewegt werden, nicht mehr weiterzufahren und auf das Eintreffen der Polizei zu warten.

Die kurz darauf eingetroffenen Beamten stellten im Verlauf der Unfallaufnahme einen Alkoholwert von 2,44 Promille bei der Frau fest. Auf dem Polizeirevier musste sie schließlich eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Der Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen fiel mit rund 100 Euro dagegen eher gering aus.