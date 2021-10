Mannheim. (pol/make) Am späten Freitagabend kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Feudenheimer Straße in Höhe der Bundesstraße B38a ereignet.

Gegen 23.15 Uhr war ein 36-jähriger Audifahrer in Richtung Feudenheim unterwegs. An der Auffahrt auf die B38a verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Audi schleuderte von der Fahrbahn, überschlug sich und blieb mehrere Meter weiter in einer Böschung stehen.

Der Fahrer wurde nur leicht verletzt, der Audi total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die eingetroffenen Polizeibeamten bemerkten einen deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer, dessen Führerschein einbehalten wurden. Den 36-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Update: Samstag, 30. Oktober 2021, 10.07 Uhr