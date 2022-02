Mannheim. (pol/jasch) Opfer eines dreisten Betrugs wurde am Mittwochnachmittag eine 85-Jährige Frau in Rheinau.

Nach Angaben der Polizei klingelte gegen 15.30 Uhr eine unbekannte Frau an der Wohnungstür der 85-Jährigen in der Durlacher Straße und bat sie um ein Glas Wasser. Die Frau wollte ihr helfen, forderte die Unbekannte aber auf, vor der Tür zu warten. Stattdessen folgte sie der Seniorin in die Wohnung, trank dort das Glas Wasser aus und bat dann um ein Blatt Papier und einen Stift. Als sie auch diesem Wunsch nachkam, bemerkte sie, dass sich zwischenzeitlich eine zweite Frau in die Wohnung geschlichen hatte.

Die 85-Jährige erkannte, dass sie auf zwei Trickdiebinnen hereingefallen war und es sich um die Komplizin der Unbekannten handeln musste. Sie verständigte umgehend die Polizei. Die beiden Frauen ergriffen daraufhin die Flucht. Später stellte die Seniorin fest, dass die Komplizin einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag aus der Wohnung entwendete. Obwohl die Polizei sofort die Fahndung einleitete, entkamen die Frauen.

Die Täterinnen werden wie folgt beschrieben:

Eine Frau ist in etwa 50 Jahre alt, rund 160 Zentimeter groß, kräftige Statur, schulterlanges/braunes Haar, gepflegtes Erscheinungsbild, stark rot geschminkte Lippen, blaue Stoffjacke sowie eine rote Bluse, sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Die zweite Person wird auf etwa 55 bis 60 Jahre alt geschätzt, ist in etwa 150 Zentimeter groß, schlanke Statur, schulterlanges/weißblondes Haar, ungepflegtes Erscheinungsbild, helle Jacke, sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.