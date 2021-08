Mannheim-Innenstadt. (pol/ppf) Dieser Dieb schreckte vor nichts zurück: Eine 63-Jährige wurde am Montagabend in der Innenstadt von einem Mann vor ihrer Haustür überfallen. Die Frau wollte kurz vor 23 Uhr die Haustür des Mehrfamilienanwesens im Quadrat Q 7 aufzuschließen, als der Mann unvermittelt von hinten an sie herantrat und ihr die Handtasche entreißen wollte. Die Frau stürzte dadurch zu Boden und hielt ihre Handtasche fest. Der Täter trat nun heftig auf sie ein, bis sie ihre Handtasche losließ.

Laut Pressemitteilung der Polizei rannte der Mann durch den Lameygarten in Richtung "Breite Straße". In der gelben Lederhandtasche der 63-Jährigen befanden sich neben Bargeld, EC-Karte und persönlichen Ausweisen auch das Mobiltelefon der Frau.

Bei dem Sturz zog sich die Frau leichte Verletzungen zu und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Ergebnis.

Der Täter soll 1,80 Meter groß sein, schwarze Haut und eine schmächtige Statur haben. Er hatte einen Vollbart, trug eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose. Unter der Jacke trug er ein weißes T-Shirt mit Aufdruck in der Mitte.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.