BAB 656/MA-Hochstätt. (pol/make) In der Nacht zum Sonntag ist es gegen 2.00 Uhr zu einem Unfall auf der BAB656 in Fahrtrichtung Heidelberg gekommen. Auf Höhe des MVV Reitstadions wurde dabei laut Polizeiangaben der Fahrzeugführer des verunfallten Pkw verletzt. Der 54-jährige Fahrer befuhr den rechten Fahrstreifen der BAB 656 von Mannheim kommend in Richtung AK Mannheim.

Unmittelbar nach der AS MA-Neckarau kam er laut Polizeiangaben vermutlich aufgrund von Alkoholeinfluss ins Schleudern und fuhr unvermittelt gegen die linksseitigen Leitplankenelemente. Hier wurde sein Fahrzeug, ein CLK 200, abgewiesen und schleuderte im weiteren Verlauf über alle Fahrstreifen, etwa 150 Meter in das rechts neben der BAB befindliche Feld. Durch die Berufsfeuerwehr Mannheim wurde zur Bergung des verletzten Mannes das Fahrzeugdach des CLK mit schwerem Werkzeug abgetrennt.

Der 54-Jährige wurde nach erfolgter Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen und unter Begleitung eines Notarztes in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr bestand nicht. Art und Schwere der erlittenen Verletzungen sind derzeit noch nicht bekannt. An dem verunfallten Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Zur Bergung des Fahrzeuges mussten der rechte und mittlere Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderung kam es während der Unfallaufnahme durch die Kollegen des Verkehrsdienstes Mannheim, Verkehrsgruppe Bundesautobahn, jedoch nicht. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.