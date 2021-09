Mannheim. (pol/make) Eine 39-Jährige hat sich am Freitagbei einem Unfall in der Schwetzingerstadt schwer verletzt. Bereits am Freitagabend ereignete sich der Unfall laut Polizeiangaben gegen 19:30 Uhr im Bereich der Seckenheimerstraße Höhe Kopernikusstraße.

Nach Angaben der verletzten Kleinkraftfahrerin hatte der Fahrer eines Fiat mit Mannheimer Kennzeichen im Bereich der Seckenheimer Straße verbotswidrig gewendet. Die Rollerfahrerin, welche damit nicht gerechnet hatte, erschrak und verlor beim Abbremsen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Beim anschließenden Sturz zog sie sich eine Wadenbeinfraktur, sowie diverse Prellungen zu und begab sich in ärztliche Behandlung.

Aufgrund ihres Schockzustandes hatte sie die Schwere ihrer Verletzungen vor Ort zunächst nicht bemerkt und keine Personalien mit dem PKW-Führer ausgetauscht. Dieser war daraufhin weitergefahren. Das Polizeirevier MA-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Fahrer des PKW Fiat, Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben, sowie die zum Unfallzeitpunkt vor Ort befindlichen Ersthelfer, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.