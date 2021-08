Mannheim. (pol/mare) Bei einer Großkontrolle in Mannheim hat die Polizei am Montag 18 Autofahrer erwischt, die unter Drogeneinfluss standen. Das teilen die Beamten mit.

Zwischen 13 und 20 Uhr kontrollierte die Polizei demnach Autos auf der Bundesstraße B36 bei Rheinau. Insgesamt 149 Personen und 82 Fahrzeuge wurden dabei überprüft. Das Ergebnis: 18 Autofahrer standen unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss oder waren betrunken. Sie durften nicht weiterfahren und mussten eine Blutprobe abgeben. Gegen jeden der 18 wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Sechs Menschen waren weiterhin ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Zwei Mal war der Versicherungsschutz für Autos nicht gültig.

Ein 29-jähriger Autofahrer schließlich hielt kurz vor der Kontrollstelle auf dem Standstreifen der B36 an und stieg aus. Dann warf er zwei Plastiksäcke in eine Böschung neben der Fahrbahn. Doch die Polizisten bemerkten dies und kontrollierten den Mann. In den Plastiksäcken waren rund 220 Gramm Marihuana.