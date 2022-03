Mannheim. (pol/mare) Nach der Flucht mit einem Roller vor der Polizei in Mannheim hat sich ein 17-Jähriger am Mittwochabend freiwillig gestellt. Das berichtet die Polizei.

Ein 17-jähriger Jugendlicher fiel demnach einer Polizeistreife kurz nach 21 Uhr in der Tattersallstraße auf, da er im Dunkeln ohne Licht unterwegs war. Er sollte an der Einmündung zur Seckenheimer Straße kontrolliert werden.

Anstatt jedoch anzuhalten, brauste der 17-Jährige in die Seckenheimer Straße davon. Nachdem er eine Straßenbahn überholt hatte, bog er in die Keplerstraße ab. Seine weitere Flucht führte durch die Rheinhäuserstraße, Gabelsbergerstraße und Stolzestraße bis zum Spielplatz in der Kopernikusstraße. Hier verloren die Beamten den Roller kurzzeitig aus den Augen, konnten ihn kurz darauf in der Schwetzinger-Straße in Höhe des Georg-Lechleiter-Platzes wieder ausmachen.

Hier wurde er dann gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Dabei bemerkten die Beamten, dass zwischenzeitlich eine anderer Jugendlicher den Roller fuhr. Offenbar hatte auf dem Spielplatz unbemerkt ein Fahrerwechsel stattgefunden. Bei dem neuen Rollerfahrer handelte es sich um den 17-jährigen Bruder des Rollerbesitzers, der ebenfalls vor Ort kam. Nachdem dem 17-Jährigen eröffnet wurde, dass gegen ihn nun wegen Strafvereitelung ermittelt werde, wurden die beiden Brüder vor Ort wieder entlassen.

Sie erschienen jedoch gegen 23.15 Uhr in Begleitung eines weiteren 17-Jährigen und dessen Vater auf dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt. Diesen 17-Jährigen erkannten die Beamten sogleich als den tatsächlichen Fahrer des Rollers, der vor der Kontrolle geflüchtet war. Gegen diesen wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Zusätzlich wurde die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.