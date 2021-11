Leingarten. (jubu) Vermutlich in einer unterspülten Straße ist am Mittwochmorgen ein Lastwagen in einem Wohngebiet in Leingarten eingesackt. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte, war der mit Erde gefüllte Kipplaster eines Bauunternehmens gegen 11.30 Uhr auf der Bonfelder Straße zunächst in einer Unterspülung eingebrochen und danach "metertief eingesackt." Kräfte von Feuerwehr und Polizei waren vor Ort.

Der Lastwagen musste durch den Kran einer Bergungsfirma aus Öhringen aus der Schräglage gehoben werden. Der Fahrer des Lasters blieb laut Polizei unverletzt.