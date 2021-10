Kirchardt. (pol/rl) Nach einer Unfallflucht sucht die Polizei nach einem älteren Ehepaar, dass in einem roten SUV unterwegs gewesen sein soll.

Am Samstag hatte eine Frau ihren Opel Zafira auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Sinsheimer Straße geparkt und ging dann einkaufen. Zeugen zufolge soll dann gegen 12.30 Uhr ein roter SUV gegen einen Baum geprallt sein, der in der Nähe des Opels stand. Aus dem SUV stieg danach ein Ehepaar, das den Aussagen zufolge etwa 60 Jahren alt gewesen sein soll. Die beiden wechselten nach dem Unfall einen Reifen an dem Geländewagen. Danach fuhren die beiden mit dem reparierten Wagen weiter.

Als die Opel-Besitzerin zurückkam, bemerkte sie, dass ihr Wagen beschädigt worden war. Die Schadenshöhe soll etwa 5000 Euro betragen. Wer weitere Hinweise auf den Vorfall geben kann, kann sich unter der Telefonnummer 07262/60950 beim Polizeirevier Eppingen melden.