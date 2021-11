Kirchardt. (pol/lyd) Eine 37-Jährige wurde am Mittwochmittag nach einem Unfall in Kirchardt von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 76-Jähriger gegen 11.30 Uhr mit seinem Toyota auf der Hauptstraße und wollte an der Einmündung zur B39 auf diese Abbiegen. Dabei bemerkte er den VW der 37-Jährigen wohl zu spät und kollidierte frontal mit diesem. Die VW-Fahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge mussten total beschädigt abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.