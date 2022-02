Ketsch. (pol/mare) Eingebrochen wurde in der Nacht auf Mittwoch gegen 3.30 Uhr in einer Gaststätte in der Straße "Am Waldsportplatz". Das berichtet die Polizei.

Ein Unbekannter schlug die Scheibe der Gaststätte ein und stahl einen Geldbeutel mit Bargeld in unbekannter Höhe. Zwei Zeugen bemerkten durch den entstandenen Lärm den Einbruch, woraufhin der Täter, vermutlich ein junger Mann, mit einem Fahrrad flüchtete. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde der Täter nicht gefunden.

Der genaue Sach- und Diebstahlschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 06202/2880 melden können.