Höpfingen. (pol/lyd) An einem in der Straße "Im Ried" geparkten Auto entstand am Samstag rund 20.000 Euro Sachschaden, teilt die Polizei mit. Der Besitzer hatte den Skoda gegen 20.30 Uhr geparkt. Als er gegen 23.30 Uhr zurückkehrte, war sein Wagen erheblich beschädigt und hatte weiße Lackantragungen an der Fahrzeugfront und der linken Fahrzeugseite.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281/9040 entgegen.