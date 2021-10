Heilbronn. (pol/lyd) Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es in den frühen Morgenstunden des heutigen Samstags in Heilbronn. Über Notruf wurde gegen 3.30 Uhr der Einbruch in ein Gebäude im Heilbronner Osten gemeldet. Die Täter wurden bei dem Einbruch entdeckt und flüchteten. Bei der Fahndung nach diesen war auch zeitweise ein Hubschrauber im Einsatz.

Die Ermittlungen und Suche nach den Tätern laufen auf Hochtouren. Wer am Morgen und auch noch aktuell verdächtige Personen im Bereich des Wohngebiets Heilbronn Ost feststellt bzw. wahrgenommen hat, soll sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 mit der Polizei in Verbindung setzen.