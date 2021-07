Heilbronn. (pol/ppf) Ein Hochzeitskorso hat am Samstagnachmittag andere Verkehrsteilnehmer in Heilbronn-Böckingen gefährdet. Nun sucht die Polizei nach weiteren Geschädigten. Gegen 15 Uhr waren die neun Fahrzeuge auf der Bundesstraße 293 von Leingarten kommend nach Heilbronn-Böckingen unterwegs. Laut Zeugenaussagen soll der Korso dabei mehrfach Fahrzeuge überholt und den Gegenverkehr gefährdet haben, teilt die Polizei mit. Unter den Autos befanden sich unter anderem die Marken Lamborghini, Audi, Mercedes-Benz, BMW und Mini. Polizeibeamte stoppten den Korso in der Karlsruher Straße und sprachen den Teilnehmern einen Platzverweis aus. Personen, die von dem Korso gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131/204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.