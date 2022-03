Heidelberg. (pol/mare) Aus einem weißen Wohnmobil heraus haben am Neuenheimer Neckarufer vier Männer mehrere vorbeigehende Frauen sexuell beleidigt. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 18 Uhr gingen die Frauen an einem an der Neckarwiese geparkten weißen Ford mit Freiburger Kennzeichen vorbei. Die Männer im Wohnmobil beleidigten die Frauen auf sexuelle Weise, was ein Zeuge mitbekam und die Polizei verständigte. Die Beamten trafen vier Männer im Alter zwischen 22 und 32 Jahren bei dem Wohnmobils an.

Dem Zeugen zufolge hatte zumindest der 27-jährige Fahrzeughalter durch die geöffnete Fahrertür des Kleinbusses die Frauen mit üblen Worten sexuell beleidigt. Allerdings haben sich bisher noch keine betroffenen Personen bei der Polizei gemeldet.

Wer beleidigt wurde und noch keine Anzeige erstattet hat oder weitere Zeugen, die Hinweise geben können, können sich unter der Telefonnummer 06221/4569-0 bei der Polizei melden. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen erfolgt die Vorlage einer Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft.