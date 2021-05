Heidelberg. (pol/mare) Vier Jugendliche sind in Haft, weil sie Mittwochnacht einen jungen Mann in seiner Wohnung in Bergheim ausgeraubt haben sollen. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Als die Jugendlichen demnach gegen 2 Uhr die Wohnung des Mannes betreten hatten, sollen sie sofort mit Fäusten auf ihn eingeschlagen haben. Sie bedrohten ihn mit einem Messe und forderten ihn auf, ihnen sein Bargeld zu geben. Zudem schlugen sie weiter auf ihn ein, wobei sie obendrein einen Teleskopschlagstock einsetzten.

Während sie dann die Wohnung weiter durchsuchten, konnte der Bewohner in einem günstigen Moment fliehen und die Polizei rufen. Er wurde dann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei fahndete derweil nach den Tätern und setzte dazu mehr als zehn Streifen ein. Drei der Jugendlichen wurden dann in der Nähe der Wohnung festgenommen. Teile der Beute und die Waffen wurden bei ihnen gefunden und gesichert. Der Vierte wurde am Mittwochvormittag in seiner Wohnung verhaftet.

Noch in der Nacht sicherte die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg Spuren am Tatort.

Am Donnerstagvormittag wurden die vier Jugendlichen dann der Ermittlungsrichterin vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurden gegen alle vier Haftbefehle wegen des Verdachts des schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen und vollzogen. Anschließend wurden sie in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.