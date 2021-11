Heidelberg. (pol/make) Zu einem Verkehrsunfall in der Altstadt ist es am Donnerstag gegen 14:10 Uhr an der Auffahrt zur Theodor-Heuss-Brücke gekommen. Laut Polizeiangaben überquerte eine 73-jährige Radfahrerin mit ihrem Rad bei Grün die Straße. Ein bislang nicht bekannter Autofahrer befuhr die Neckarstaden und ordnete sich auf der rechten Spur ein, um die Theodor-Heuss-Brücke zu überqueren.

Der Autofahrer bremste recht spät, sodass die Front seines PKWs bereits über die Haltelinie ragte. Die Radfahrerin befürchtete, dass der PKW nicht rechtzeitig zum Stillstand kommen würde und machte mit ihrem Rad eine Vollbremsung. Hierbei stürzte sie und erlitt leichte Verletzungen. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Zeuge werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer 06221-991700, zu melden.