Heidelberg. (pol/mün) In einem Elektronikmarkt in der Heidelberger Innenstadt wurde am Donnerstagmittag ein Mann von Polizisten mit vorgehaltener Waffe festgenommen. Der 40-Jährige hatte laut Polizei gegen 13.45 Uhr in einem Elektronikmarkt in der Sofienstraße randaliert. Dort hatte er schon Hausverbot.

Da er nicht gehen wollte, wurde die Polizei gerufen und bei der Kontrolle zückte er ein Messer, heißt es im Polizeibericht.

Da der 40-Jährige, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, nicht auf die Ansprache der Polizisten reagiert habe, zogen sie ihre Dienstpistole.

Erst nach dem die Polizisten mehrfach gedroht hatten, legte der Mann das Messer nieder und sich auf den Boden, wo er festgenommen wurde.

Passanten, Einsatzkräfte und der 40-Jährige selbst wurden nicht verletzt.

Die Ermittlungen dauern an.