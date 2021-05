Heidelberg. (pol/mün) Nach einem Unfall im Stadtteil Pfaffengrund am Donnerstagvormittag musste eine Radfahrerin verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Mercedes-Fahrerin hatte der 59-Jährigen beim Abbiegen auf einen Parkplatz in der Marktstraße die Vorfahrt genommen. Die Autofahrerin hat nach Angaben der Polizei die entgegenkommende Radlerin übersehen und es kam zur Kollision.