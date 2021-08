Heidelberg. (pol/ppf) Die Feuerwehr Heidelberg ist derzeit mit Löscharbeiten an einem leerstehenden Gebäude in der Heinrich-Schwegler Straße beschäftigt. Die Ursache des Brandausbruchs ist noch unklar. Die Heinrich-Schwegler-Straße ist voll gesperrt. Das teilt die Polizei in einer ersten Pressemitteilung um 6.40 Uhr mit.

Weitere Informationen folgen.