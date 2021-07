Heidelberg. (pol/lyd) Am Mittwochmorgen, kurz vor 5 Uhr, geriet eine landwirtschaftlich genutzte Fläche im Bereich des Stückerweges in Heidelberg-Kirchheim aus noch unbekannter Ursache in Brand, teilt die Polizei mit. Die Feuerwehr ist derzeit im Löscheinsatz. Die Freilegung der Glutnester wird vermutlich noch längere Zeit in Anspruch nehmen.

Weitere Informationen in Kürze.