Heidelberg. (pol/mün) Der Ladendetektiv von Galeria-Kaufhof in der Heidelberger Hauptstraße hatte alles richtig gemacht. Er beobachtete einen vermeintlichen Kunden, der eine hochwertige Jacke stehlen wollte. Und dann sprach er den Mann an, der am Tag vor Heiligabend kurz vor Ladenschluss eine Straftat begehen wollte.

Der Täter zeigte sich erst kooperativ, berichtet die Polizei, doch plötzlich ergriff er die Flucht. Er soll auch auf den Ladendetektiv eingeschlagen haben, um im Besitz der Jacke zu bleiben.

Der Detektiv verfolgte den Täter noch durch die Hauptstraße, verlor ihn jedoch im vorweihnachtlichen Getümmel aus den Augen.

Der Dieb soll etwa 1,80 Meter groß sein und schulterlanges Haar haben. Er habe schwarze Oberbekleidung, eine Mütze und weiße Schuhe getragen.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und ist für Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0621/174-1700 erreichbar.