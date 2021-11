Heidelberg. (pol/mare) Am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr ereignete sich auf dem Kurpfalzring in Heidelberg ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Das teilt die Polizei imt.

Eine 52-jährige Mitsubishi-Fahrerin war auf der Landesstraße L637 vom Hornbach-Baumarkt kommend in Richtung des Kurpfalzrings unterwegs. An der Einmündung L637 / Kurpfalzring kam sie nach links in den Gegenverkehr, wo sie frontal mit dem Auto einer 20-Jährigen kollidierte.

Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Die 20-Jährige und ihre beiden

19 Jahre alten Mitfahrerrinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser.

Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei der 52-Jährigen wahr. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille, weshalb der 52-Jährigen auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Der Sachschaden an beiden Autos beträgt rund 20.000 Euro. Sowohl der VW Polo als auch der Mitsubishi waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe wurde die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es hierdurch nicht.