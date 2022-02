Heidelberg-Südstadt. (pol/jasch) Ein Autofahrer verursachte bei einem rücksichtslosen Überholvorgang einen Verkehrsunfall und flüchtete.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 36-jährige Frau gegen 19.30 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Römerstraße unterwegs. Kurz nach der Einmündung zur Saarstraße wurde sie rücksichtslos von einem unbekannten Autofahrer überholt. Dieser nutzte zum Überholen den Linksabbiegestreifen der Gegenfahrbahn und streifte den Mercedes an der Fahrerseite. Anschließend beging er Fahrerflucht. An dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Die Fahrerin des Mercedes erlitt bei dem Verkehrsunfall einen Schock und Nackenverletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Unfallverursacher lange Haare gehabt haben und einen dunklen Kleinwagen gefahren haben.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/3418-0 entgegen.