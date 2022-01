Heidelberg. (pol/mün) Am Mittwochnachmittag nahmen Polizeibeamte einen 42-jährigen Mann fest, der die Schaufensterscheibe eines Modegeschäfts in der Innenstadt mit einem wasserfesten Stift beschmierte. Eine Zeugin beobachtete den Täter kurz vor 15 Uhr in der Sofienstraße und verständigte die Polizei. Da sich der Mann nur schwer auf den Beinen halten konnte, führten die Beamten einen Atemalkoholtest bei ihm durch.

Dieser ergab einen Wert von 2,32 Promille. Aufgrund der starken Alkoholisierung war der Mann nicht mehr in der Lage, seinen Weg selbstständig fortzusetzen. Er wurde von der Polizei im Revier Mitte in Gewahrsam genommen.

Nach der Ausnüchterung durfte der 42-Jährige wieder gehen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.