Heidelberg. (pol/mare) Gleich zwei ähnliche Unfälle ereigneten in Heidelberg. Jeweils stürzten Fußgänger und Rollerfahrer wegen Autos, wie die Polizei mitteilt.

> Am Mittwochmorgen wurde ein 83-jähriger Fußgänger von einer 56-jährigen Opel-Fahrerin erfasst. Das berichtet die Polizei.

Die 56-Jährige soll in ihrem Opel gegen 9.30 Uhr auf der Werderstraße gefahren sein und beim Linksabbiegen in die Werderstraße von der Sonne geblendet worden sein, sodass sie den querenden Fußgänger übersehen habe. Die 56-Jährige touchierte in gemäßigter Geschwindigkeit den 83-Jährigen auf der Fahrbahn. Er stürzte so und zog sich leichte Verletzungen in Form von leichten Schürfwunden an beiden Knien sowie Händen zu und erlitt weiterhin Schmerzen im linken Rippenbereich. Der 83-Jährige wurde nach notärztlicher Untersuchung zur weiteren Behandlung mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Opel blieb unbeschädigt. Eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Nord kam zur Unfallaufnahme vor Ort. Die 56-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen.

> Bereits am Montagnachmittag flüchtete eine Mercedes-Fahrerin, nachdem sie einen 57-jährigen Rollerfahrer zu Sturz brachte. Der 57-Jährige soll mit seinem Roller auf der Otto-Hahn-Straße in Richtung Buchwaldweg unterwegs gewesen sein, als ihm in der Emmertsgrundpassage ein weißer Mercedes entgegenkam. Die Fahrerin sei aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr gekommen, wodurch der Rollerfahrer zu einem Ausweichmanöver gezwungen wurde. Dadurch stieß der 57-Jährige gegen den Bordstein, verlor so das Gleichgewicht und stürzte mitsamt Roller zu Boden.

Bevor der 57-Jährige zum Stehen kam, rutschte er die Fahrbahn noch einige Meter entlang, wodurch er leicht an der rechten Hand und dem Knie verletzt wurde. Der Mercedes fuhr indes unbeirrt weiter. Der Rollerfahrer ging zum Polizeiposten Emmertsgrund und erstattete Anzeige. Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 2000 Euro. Eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Süd begab sich hierauf nochmals zur Unfallaufnahme vor Ort.