Heidelberg. (pol/ppf) Zwei Verletzte und ein Sachschaden von rund 8.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen am Iqbalufer ereignete. Eine 27-jährige VW-Fahrer war gegen 7.45 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie in Höhe des Thermalbades, kurz nach der Auffahrt zur Ernst-Wald-Brücke, einen vor ihr abbremsenden, sogenannten Streetscooter (Elektrofahrzeug) übersah und auffuhr.

Der 28-jährige Fahrer des Streetscooters und die 27-jährige Verursacherin wurden mit Verdacht, leichte Verletzungen erlitten zu haben, mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Der VW musste abgeschleppt werden, der Streetscooter wurde am Fahrbahnrand abgestellt.

Wie die ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei ergaben, bremste der Streetscooter-Fahrer sein Fahrzeug ab, weil eine Tretroller-Fahrerin auf dem Gehweg gestürzt war.

Bis kurz nach 9 Uhr war das Iqbalufer halbseitig gesperrt. Es kam zu erheblichen Behinderungen im Frühverkehr in beide Richtungen. Der Verkehr wurde von Polizeibeamten geregelt, schreibt das Polizeipräsidium Mannheim in einer Pressemitteilung.