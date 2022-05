Heidelberg. (RNZ) In der Rohrbacher Parkstraße stand am Mittwoch kurz nach 15 Uhr ein geparkter Opel Mokka in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug an, um die Ausbreitung des Brandes auf eine Hecke zu verhindern. Das Feuer war schnell gelöscht. Da Öl ausgetreten war, musste die Fahrbahn gereinigt werden. Der Opel war nicht mehr zu retten. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.