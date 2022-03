Heidelberg. (pol/mare) Die Polizei und die RNV haben in Heidelberg am Dienstag die Einhaltung der Maskenpflicht und 3G-Regeln kontrolliert. Die meisten halten sich an die Regeln, wie die Polizei mitteilt.

Über vier Stunden kontrollierten 12 Beamte der Verkehrspolizei mit 14 RNV-Mitarbeiter am Dienstagnachmittag die Einhaltung der Corona-Regeln im öffentlichen Personennahverkehr. Ab 16 Uhr bis zum Ende der Kontrolle wurden dabei insgesamt 920 Personen in Bus und Bahn auf die Einhaltung der geltenden 3G-Regel und der bestehenden Maskenpflicht überprüft.

In elf Fällen wurden Mitfahrende mündlich verwarnt, da sie die Maske nicht ordnungsgemäß trugen. Nach eindringlichen Gesprächen zeigten sich die Betroffenen einsichtig. 38 Personen wurden allerdings wegen Verstößen gegen das Landesinfektionsschutzgesetz angezeigt. Sie trugen zum Beispiel keine gültige FFP2-Maske oder konnten keinen 3G-Nachweis vorweisen. Im Rahmen des ganzheitlichen Kontrollansatzes wurden darüber hinaus 50 Fahrgäste ohne gültigen Fahrschein festgestellt. Auch sie werden nun angezeigt wegen Erschleichens von Leistungen.

"Abschließend lässt sich jedoch erneut feststellen, dass sich die überwiegende Mehrheit der Fahrgäste an die bestehenden Vorschriften der Corona-Verordung hielt und die Maßnahmen begrüßte", schreibt die Polizei. Die Kontrollen der Polizei wund der RNV werden auch zukünftig fortgesetzt.