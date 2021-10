Heidelberg. (pol/mare) Ein 33-jähriger Mann hat am Mittwochabend einen Busfahrer und Polizisten angegriffen. Das berichtet die Polizei.

Der Mann stieg demnach gegen 22.30 Uhr zusammen mit zwei Begleitern am Willy-Brand-Platz in einen Linienbus. Nachdem der Busfahrer das Trio aber nicht mitnehmen wollte, da sie keine gültigen Fahrkarten hatten, schlug der 33-Jährige zunächst mit der Faust gegen die Plexiglasabtrennung der Fahrerkabine und anschließend in Richtung des Kopfes des Fahrers, verfehlte diesen jedoch.

Währenddessen versuchte einer der Begleiter, die Jacke des Busfahrers an sich zu nehmen. Als der Fahrer schließlich aufstand und seine Jacke ergriffen hatte, flüchtete dieser Mann aus dem Bus.

Den 33-Jährige und seinen Begleiter fand die alarmierte Polizei noch vor Ort. Als der 33-Jährige kontrolliert werden sollte, schlug er gegen die Hand eines der Beamten. Gegen seine anschließende Festnahme wehrte er sich, er riss sich los und sperrte sich. Mit vereinten Kräften wurde er schließlich zu Boden gebracht, wo ihm dann Handschließen angelegt wurden. Auch hiergegen wehrte er sich weiter.

Er wurde anschließend zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte gebracht. Ein hier durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,0 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, tätlichen Angriffs gegenüber diesen sowie wegen versuchter Körperverletzung ermittelt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

Der flüchtige Täter des versuchten Diebstahls der Jacke des Busfahrers wurde am frühen Donnerstagmorgen kurz vor vier Uhr nach einem anderen Diebstahl aus einem geparkten Fahrzeug festgenommen werden. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls und versuchten Diebstahls ermittelt.