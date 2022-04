Heidelberg. (pol/mare) Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 20-Jähriger in der Heidelberger Bahnstadt ausgeraubt. Das berichtet die Polizei.

Nach dem Besuch der Halle 02 war der 20-Jährige gegen 1 Uhr auf dem Weg zu seinem Fahrrad, das er im Wohngebiet in der Nähe abgestellt hatte. Hier griffen ihn unvermittelt zwei Männer an. Einer der beiden hielt den 20-Jährigen dabei von hinten an den Armen fest, der Zweite stellte sich vor ihn und forderte, dass der 20-Jährige sein "Zeug" herausgeben soll.

Der 20-Jährige trat ihm nun gegen die Hüfte, woraufhin der Räuber ein Messer zog und den 20-Jährigen durchsuchte. Die beiden Männer erbeuteten das iPhone des 20-Jährigen sowie seine schwarze Geldbörse in dem sich ein geringer Bargeldbetrag befand. Danach rannten die Täter davon.

Beide Angreifer sollen Anfang 20 und etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß gewesen sein. Der bewaffnete Täter soll von normaler Statur gewesen sein und eine schwarze OP-Maske getragen haben. Er soll eine schwarze Jacke mit Kapuze, schwarze Hose und dunkle Schuhe getragen haben. Der andere Täter soll von kräftiger Statur gewesen sein. Er soll eine schwarze Hose der Marke Adidas mit weißen Streifen, eine dunkle Jacke und weiße Sneaker getragen haben.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 0621/174-4444.