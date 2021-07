Eppingen. (jubu) Aus bislang unbekannter Ursache ist ein Autofahrer am Dienstagmittag mit seinem Wagen bei Eppingen von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann hatte laut ersten Informationen gegen 12.40 Uhr die Landesstraße 1110 zwischen Kleingartach und Eppingen befahren und war in Höhe des Otilienbergs in einer Kurve von der regennassen Straße abgekommen.

Der Wagen fuhr in die Böschung und blieb dort in Schräglage beschädigt stehen. Der Unfallfahrer konnte sich selbst befreien und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die eingesetzte Feuerwehr aus Eppingen band auslaufende Betriebsmittel des verunfallten Fahrzeuges. Während der Unfallaufnahme kam es auf der kurvenreichen Straße zu Verkehrsbehinderungen.