Dielheim. (pol/lyd) Am Samstagabend ereignete sich in Balzfeld ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Motorradfahrerin. Beide wurden schwer verletzt, teilt die Polizei mit.

Ein 28-Jähriger fuhr um 18.30 Uhr mit seinem Mountainbike auf der Ortsstraße und missachtete an der Einmündung der K4175 die Vorfahrt einer 18-jährigen Motorradfahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer samt Rad frontal von dem Motorrad erfasst, wodurch beide Fahrer auf die Fahrbahn stürzten.

Der 28-Jährige erlitt erhebliche Gesichtsverletzungen und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die 18-Jährige erlitt mehrere Prellungen und Hämatome. Am Fahrrad und an dem 125er-Motorrad entstand mindestens 2500 Euro Sachschaden.

Ein Alkoholtest ergab, dass der Radfahrer mit knapp zwei Promille intus gefahren war.