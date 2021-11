Buchen. (pol/sake) Am Montagmorgen verursachte eine 73-jährige Seat-Fahrerin einen Unfall. Dabei fuhr sie gegen einen Mauersteinkorb im Asternweg in Buchen und flüchtete anschließend. Denselben Unfall hatte sie bereits Ende Oktober verursacht, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Sie wurde in beiden Fällen erwischt und kontrolliert. Grund für die Unfälle könnte der Alkohol gewesen sein. In beiden Fällen konnte bei ihr über 1 Promille festgestellt werden. Die Frau muss nun mit einer Anzeige und Konsequenzen für ihren Führerschein rechnen.