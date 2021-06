Buchen. (pol/make) Unbekannte haben zwischen dem 25. Mai und dem 2. Juni das Ortsschild von Buchen-Hollerbach gestohlen. Die Täter begaben sich laut Polizeiangaben an den Ortseingang von Hollerbach und montierten das Schild an der Kreisstraße in Richtung Buchen ab.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281/9040, zu melden.