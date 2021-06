Buchen. (pol/make) Von einem Auto angefahren wurde ein Fußgänger auf der Walldürner Straße am Montag. Der 56-jährige Fußgänger hatte am Kreisverkehr im Bereich der Post zwischen 13 und 13.30 Uhr den dortigen Fußgängerüberweg überquert. Dabei wurde er von einem Auto erfasst. Der 56-Jährige stürzte zu Boden und erlitt mehrere Prellungen. Der Fahrer des vermutlich roten Autos fuhr einfach weiter.

Ein Ersthelfer brachte den 56-Jährigen ins Krankenhaus, zeigte den Unfall aber erst nach seiner Entlassung am Mittwoch an. Um nachträglich herauszufinden, wie sich der Unfall zugetragen hat, sucht das Polizeirevier Buchen nun Zeugen. Hinweise gehen an die Rufnummer 06281/9040.