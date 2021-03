Billigheim-Allfeld. (pol/rl) Zu einem Unfall kam es am Freitagnachmittag in Allfeld. Ein 66-jähriger Audi-Fahrer war gegen 17.15 Uhr auf der Neudenauer Straße unterwegs, als er nach links von der Straße abkam. Der Audi rollte über den Gehweg, eine kniehohe Mauer, durchbrach dann eine Hecke und prallte dann gegen eine Hauswand.

Der Mann und seine Beifahrerin wurden bei dem Aufprall leicht verletzt und danach in ein Krankenhaus gebracht. An dem Audi entstand rund 5000 Euro Sachschaden. An der Mauer, der Hecke und der Hauswand entstand ebenfalls Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.