Bammental. (pol/mün) Der 77 Jahre alte Radfahrer, der am 9. Februar angefahren wurde, ist am gestrigen Mittwoch, 2. März, in einer Heidelberger Klinik verstorben. Das teilt die Polizei mit. Er sei den schweren Kopfverletzungen erlegen.

Ein Autofahrer hatte den Pedelec-Fahrer übersehen und im Kreisverkehr der Reilsheimer Straße angefahren.

Update: Donnerstag, 3. März 2022, 08.53 Uhr

Bammental. (pol/jasch) Ein 33-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch einen 77-jähriger Pedelec-Fahrer angefahren, obwohl dieser Vorfahrt hatte.

Nach Angaben der Polizei übersah der Autofahrer den 77-Jährigen beim Einfahren in den Kreisel in der Reilsheimer Straße. Der 33-Jährige streifte den Pedelec-Fahrer, der daraufhin mit dem Kopf aufschlug. Da der 77-Jährige keinen Helm trug, fiel seine Kopfverletzung so schwer aus, dass er sich seither in stationärer Behandlung befindet.

Es entstand ein geringfügiger Sachschaden.