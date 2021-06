Bammental. (pol/mün) Am frühen Dienstagmorgen wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Brandalarms in der Kläranlage in Bammental alarmiert. Aus dem Keller des Betriebsgebäudes stieg Rauch auf, berichtet die Polizei.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatte es jedoch nicht gebrannt. Es war zu einem Defekt am Keilriemen einer Regenwasserpumpe gekommen, die heiß lief und zu rauchen begann.

Durch die Freiwillige Feuerwehr Bammental konnte die Ursache der Brandentwicklung beseitigt werden. Die Räume wurden anschließend intensiv gelüftet.