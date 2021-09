Binau. (pol/rl) Ein 54-jähriger Motorradfahrer wurde am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der Bundesstraße B37 bei Binau schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Ein aus Richtung Mosbach kommender Autofahrer wollte gegen 17 Uhr nach links in einen Feldweg abbiegen. Als er dafür blinkte, verlangsamten die beiden hinter ihm fahrenden Autos. Zwei 54 und 58 Jahre alte Motorradfahrer dahinter jedoch wollten die langsamer werdende Auto-Kolonne überholen.

Als der 54-jährige Suzuki-Fahrer den abbiegenden Wagen erkannte, bremste er stark. Der dahinter fahrende 58-jährige Honda-Fahrer erkannte dies zu spät. Er versuchte noch rechts an dem 54-Jährigen vorbeizufahren, streifte jedoch die Suzuki, woraufhin beide Biker stürzten. Das Honda-Motorrad streifte zudem noch den abbiegenden Wagen.

Der 58-Jährige wurde nur leicht verletzt. Der 54-Jährige jedoch erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. An den Motorrädern entstand jeweils 5000 Euro Sachschaden. Das abbiegende Auto wurde ebenfalls leicht beschädigt.

Die Fahrbahn war im Bereich der Unfallstelle für etwa zwei Stunden voll gesperrt.