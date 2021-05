Altlußheim. (pol/mün) Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte angebranntes Essen die Ursache für einen Feuerwehreinsatz in der Nacht zu Mittwoch in Altlußheim sein. Das teilt die Polizei am Morgen mit.

Zu einem Brandgeschehen kam es nicht. Allerdings war das gesamte Haus verraucht, so dass alle sieben anwesenden Personen das Gebäude verlassen mussten.

Ein 60-jähriger Bewohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die anderen Bewohner konnten nach Ende des Einsatzes zurück in ihre Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus in der Rheinhäuser Straße.

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.