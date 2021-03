Ahorn-Berolzheim. (pol/lyd) Der Polizeiposten Lauda-Königshofen ermittelt in einem Fall von illegaler Abfallentsorgung in Berolzheim.

Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen am Dienstag knapp 30 Altreifen am sogenannten Alten Sportplatz in Berolzheim, gegenüber des Bauschuttplatzes, gefunden und die Polizei informiert.

Wann die Reifen dort entsorgt wurden, konnte bislang nicht genau eingegrenzt werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Umweltverschmutzer gesehen haben oder sonstige verdächtige Beobachtungen in der Gegend machen konnten.

Hinweise nimmt der Polizeiposten Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 09343/62130 entgegen.