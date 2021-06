Adelsheim. (pol/lyd) Am frühen Montagmorgen überholte bei Adelsheim ein Autofahrer sehr rücksichtlos und verlor dadurch seinen Führerschein, teilt die Polizei mit.

Der Fahrer eines Hyundai fuhr um 5.40 Uhr die Bundestraße B292n von Osterburken hinter einem Lkw in Kolonne Richtung Adelsheim. In einer langgezogenen Rechts - Links-Kurvenkombination, kurz vor dem dortigen Tunnel, setzte der 49-jährige Hyundaifahrer trotz Gegenverkehr zum Überholen des Lkws an.

Nur durch kräftiges Bremsen und einem Ausweichen nach rechts durch den LKW-Fahrer konnte ein Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw vermieden werden.

Da der ganze Überholvorgang direkt von einer hinter dem 49-Jährigen fahrenden Streifenwagenbesatzung beobachtet wurde, folgten die Maßnahmen noch vor Ort. Der Führerschein wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Gesucht wird der entgegenkommende Pkw, mit dem es fast zur Kollision gekommen wäre. Wer Hinweise zu dem Fahrer machen kann, soll sich beim Polizeirevier Buchen, unter der Telefonnummer 06281 9040, melden.