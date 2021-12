A659 bei Viernheim. (pol/lyd) Am Montagmorgen gegen 7 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr verständigt, nachdem auf der A659 bei Viernheim, in Fahrtrichtung Weinheim, ein Fahrzeug in Brand geriet. Einsatzkräfte sind derzeit vor Ort im Einsatz. Der rechte Fahrstreifen zwischen Viernheim-Ost und Kreuz Weinheim ist gesperrt. Es kann zu Verkehrs- und Sichtbehinderungen kommen.