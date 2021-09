A5 bei St. Leon-Rot. (pol/make) Die Autobahn A5 ist nach einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Kreuz Walldorf in Höhe St. Leon-Rot in Fahrtrichtung Heidelberg gesperrt. Das teilte die Polizei am Samstagmorgen mit.

Rettungs- und Einsatzkräfte sind derzeit vor Ort im Einsatz.