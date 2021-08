Östringen. (pol/ppf) Tragischer Unfall am Freitagmittag: Ein 54-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Kreisstraße 3586 zwischen Östringen und Zeutern tödlich verunglückt. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Rennradfahrer gegen 12.20 Uhr am Fahrbahnrand der Kreisstraße 3586 von Östringen in Richtung Zeutern, als sich von hinten ein 81-jähriger BMW-Fahrer näherte und den Radfahrer ungebremst erfasste. Hierdurch wurde der 54-Jährige auf den Pkw aufgeladen und in der Folge zu Boden geschleudert. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der 81-jährige Fahrer es BMWs wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An dem BMW und dem Rennrad der Marke Thompson entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von etwa 5.000 Euro. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger beauftragt. Wie die Polizei mitteilt, war die Strecke bis 16.15 Uhr voll gesperrt.